Ministério da Educação divulga regras para o FIES do 1º semestre de 2020

Editada nesta sexta-feira (22) pelo Ministério da Educação a portaria 2016 dispõe sobre o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-FIES) referente ao primeiro semestre de 2020.

Entre outros pontos, no artigo 17 a portaria diz que poderá se inscrever no processo seletivo do FIES referente ao primeiro semestre de 2020 o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e obtido média acima de 450 pontos; possua renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos, na modalidade de financiamento e até cinco salários mínimos, na modalidade de financiamento do FIES.

Detalhes da portaria do MEC podem ser lidos aqui: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.016-de-21-de-novembro-de-2019-229122014