Estudantes brasileiros têm o Canadá como destino preferido

Vancouver e Toronto são as cidades mais buscadas para estudar inglês e francês; confira outras possibilidades

Encomendada pela Associação Brasileira Especializada em Educação Internacional (Belta) e executada pelo grupo Mobilidade Acadêmica, do departamento de Pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a pesquisa Selo Belta 2019 – que é anual – levantou dados tanto de agências de viagens quanto de estudantes que planejam estudar fora do Brasil. Com o resultado, concluiu que há 14 anos consecutivos o Canadá se firma como o país mais escolhido por estudantes brasileiros para fazer intercâmbio.

Entre as cidades canadenses, Vancouver e Toronto estão entre as mais procuradas pelos brasileiros para fazer intercâmbio de inglês. Já a cidade de Montreal figura entre aqueles que querem aprender melhor o francês. Com relação aos valores, o site do governo do Canadá, o EduCanada, elenca alguns exemplos de cursos oferecidos em áreas de metrópole. Em Toronto, um curso de inglês de 12 semanas fica por C$ 3.515, já em Vancouver, o mesmo período, fecha em C$ 4.083.

Mas as opções não param por aí. A Hotcourses Brazil, plataforma que reúne websites com dicas e informações sobre instituições, escolas, faculdades e universidades internacionais para brasileiros que queiram estudar fora, selecionou outras possibilidades de formações curtas ou de longo prazo para fazer no Canadá. Confira:

Graduação e pós-graduação

No país, são 96 universidades públicas e outras particulares que oferecem, juntas, mais de 15.000 programas de estudos em níveis diferentes. Uma graduação no país pode custar de C$ 1.800 a C$ 20.000 ao ano. Mas os valores são bastantes variados e dependem, principalmente, da área de pretensão do estudante.

Técnicos e vocacionais

São mais de 10.000 cursos vocacionais em 127 faculdades, institutos e politécnicos públicos disponíveis em todo o Canadá. De acordo com o EduCanadá, as áreas mais comuns são: Agricultura, Jornalismo, Negócios, Higiene Dental, Design, Tecnologia da Engenharia, Meio Ambiente, Saúde, Gestão Hospitalar, Tecnologia da Informação e da Comunicação, Línguas e Artes, Ciências e Ciências Sociais.

Cursos online

Além de facilitar na redução dos gastos, os cursos EAD possibilitam que o estudante adeque a formação à sua disponibilidade. Boa parte das faculdades e universidades canadenses possuem versões online dos cursos, oferecendo diplomas de graduações e pós. Além disso, existe a Canadian Virtual University, rede com 11 instituições especializadas no ensino a distância.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil