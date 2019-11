Equipamentos são roubados de estádio da final da Libertadores em Lima

Aproveitando o embalo da final da Conmebol Libertadores, o governador Gladson Cameli sugeriu nesta sexta-feira, 22, que os torcedores do Flamengo conheçam o Acre na volta do jogo que irá ocorrer em Lima, no Peru. Isso porque milhares de brasileiros já passaram pelas estradas acreanas para poder assistir de perto a partida. São esperados mais de 15 mil torcedores no país vizinho ao Acre.

O jogo contra o River Plate será neste sábado, dia 23. “Bem-vindos, flamenguistas. Ao passar pelo Acre, aproveitem para conhecer nossas belezas. Temos muito a oferecer”, escreveu Cameli.

A movimentação dos torcedores ocorre desde o início desta semana. Flamenguistas de todas as regiões do país encararam as estradas e os voos para assistir a final da competição. No Acre, o comércio comemora a boa fase na venda de produtos referentes ao time carioca.