‘Empate’, de cineasta Sérgio de Carvalho, será exibido nesta sexta no Festival Pachamama

O filme ‘Empate’, produzido pelo cineasta acreano Sérgio de Carvalho e que já foi transmitido em vários lugares do Brasil, será exibido no Cine Recreio, em Rio Branco, nesta sexta-feira, 22, às 19 horas, como parte da programação do Festival Pachamama.

O documentário faz parte da Mostra Amazônia e já foi exibido em outros festivais pelo Brasil, América Latina e Europa.

O filme traz como protagonistas membros do movimento seringueiro das décadas de 70 e 80, no Estado do Acre, refletindo como este momento histórico ecoa ainda hoje na Amazônia e no resto do mundo.

Trinta anos após o assassinato do líder seringueiro Chico Mendes, seus companheiros de luta voltam a ser ameaçados por latifundiários. O (re)encontro destes amigos, entre memórias e reflexões, frente aos novos desafios e a possibilidade de um novo empate.