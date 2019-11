Eletricista, mecânico e costureira: veja as 16 vagas do SINE desta sexta-feira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) do Acre está com inscrições abertas na unidade de Rio Branco para cursos de Técnicas de Confeitaria, Técnicas para Pizzaiolo e Preparo de Bolos e Tortas.

As aulas estão previstas para começar no início de dezembro. Para matrícula, é necessário ir à Central de Atendimento localizada na rua Alvorada, 777, no bairro do Bosque.