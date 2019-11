A última esperança!

A convivência entre pessoas que pensam politicamente diferente está insuportável. Cegueira, extremismo, fanatismo, intransigência, ignorância são sinônimos. Isto, segundo o dicionário contido neste equipamento. Se alguém disser que o ex-presidente Lula já está de cabelos brancos e deveria ir cuidar da família é logo taxado de ser da SS Nazista, torturador e golpista; se afirmar que o presidente Bolsonaro precisa melhorar no palavreado é chamado de comunista, ateu e imoral. Estou sendo generoso na adjetivação. Nas redes sociais a artilharia de impropérios e xingamentos é bem mais pesada.

Acontece que tem muita gente de saco cheio que não quer nenhuma dessas opções de “esquerda” e “direita”. Prefere o equilíbrio, a moderação o respeito e a paz. A convivência pacífica no ambiente familiar, no trabalho, na escola, na faculdade, no futebol e até nas igrejas é importante para uma cultura de paz, de tolerância e sobrevivência. Acontece que onde deveria reinar a paz, governa a guerra.

A perspectiva de uma outra vida além dessa vida fruto de uma conquista do bem viver nesse mundo caiu na descrença. Obstinados, todos buscam se salvar aqui e agora como formigas em um repiquete em cima do balseiro rio abaixo indo para o fim. O discurso do Sermão da Montanha, proferido por Jesus de Nazaré, numa época semelhante à nossa de muita intolerância, ao que parece, não passou de uma poesia esquecida, amarelada pela poeira do tempo.

Onde estão os mansos? Os humildes? Os misericordiosos? Os pacificadores? Os puros de coração? Não saberia dizer! Mas os pobres, os que sofrem, os que choram estão por toda parte! Correm desesperados de um lado para o outro no mar de intolerância faltando quem os console das dores, da fome, do abandono, das doenças mentais, das perdas de filhos para a violência. Direita e esquerda consolam a si mesmas no mar da arrogância e da insensatez.

Se o autor de Assim Falou Zaratustra não tiver razão (creio que não tem), que o Deus (de todos) console a todos! É só o que resta mesmo. Ele continua sendo a última esperança. “Se Deus não existe então tudo é permitido”. (Dostoievski).

. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, apenas 38 anos, casado, pai de uma criança, diagnosticado com câncer.

. A política e a vida têm disso, ventos contrários!

. Pois é…

. O ex-prefeito Raimundo Angelim (PT) sempre sóbrio, sereno, equilibrado!

. Como diz o povo:

. “O Angelim nunca foi PT”.

. Aliás, para que o PT aceitasse a filiação dele o professor Carioca teve muito trabalho para convencer o partido a aceita-lo.

. Como Marcus Alexandre a mesma coisa!

. Pois sim, são dois homens públicos de envergadura moral na política acreana.

. Sonho de consumo do PDT e outros partidos!

. Na avaliação de Angelim, a prefeita Socorro Neri (PSB), faz uma boa gestão dentro de suas possibilidades.

. Angelim foi prefeito por oito anos e sabe do que fala.

. Adiar a votação da PEC da reforma da previdência dos servidores estaduais é adiar o sofrimento, ou não?

. Tipo menino quando não quer tomar injeção, ou não?

. Esperar pela reforma vindo da PEC paralela pode ser um tiro no pé da oposição!

. O angu pode ser mais grosso, ou não?

. Perdi o prazer de ir a Brasiléia nos finais de semana ver parentes e amigos; o clima de intolerância política traz profundas e amargas lembranças de um tempo já esquecido.

. Não ressuscitem, faz favor!

. Não vale a pena!

. Rolando Moreira, pastor Corinto, senador Kairala, Wilson Pinheiro, Nilo Sérgio…morreram por conta da intolerância política.

. Não valeu a pena…

. Perguntem para os pais, as mães, as viúvas, os filhos, os netos!!!

. Não estou exagerando, é triste!

. “Sempre Avante”!

. Como diz o Manoel Roque Balboa da política de Rio Branco!

. A viagem dos deputados do Acre para o encontro da UNALE é obrigação!

. Com a crise, as diárias foram minguadas, diferente de outras instituições!

. Existem pessoas movidas por ideal e não por dinheiro, pode crer!

. Bom dia, boa sexta!