Seis bancos anunciam mutirão para renegociação de dívidas em dezembro

Os candidatos que se sentiram prejudicados na aplicação da prova do último domingo (17) podem pedir o ressarcimento, de acordo com o Diretor técnico da Fundação de Apoio e de Desenvolvimento ao Ensino e Pesquisa e Extensão e da Comissão do certame, Camilo Lelis Gouveia.

Gouveia prestou esclarecimentos quanto aos problemas que ocorreram na aplicação das provas do concurso efetivo da Educação de Rio Branco em sessão convocada pelos vereadores da capital nesta quinta-feira (21).

Camilo Lelis Gouveia disse que cada caso será analisado à parte e que existem critérios para o ressarcimento. Ele explicou que os candidatos que não queiram mais participar da prova podem pedir o ressarcimento integral do valor da inscrição.

“O candidato que queira pedir o ressarcimento deve fazer entrada no protocolo da Fundape mostrando quais foram as despesas e comprovando se teve. Aí a comissão irá analisar e ver a possibilidade jurídica e orçamentaria que tem, porque eu não posso devolver dinheiro de um candidato que se deslocou apenas da sua casa gastando gasolina de moto, eu iria devolver um de Jordão por exemplo que teve um gasto, exclusivo, com concurso”, enfatizou.