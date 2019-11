Presidente do PSOL lamenta morte de mecânico e presidente do partido em Xapuri

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou na tarde de hoje, 21, que um dos membros do partido foi assassinado em Xapuri, cidade de Chico Mendes, no Acre. Josemar da Silva Conde era seringueiro e também foi candidato a vice-prefeito pela sigla.

“Acabo de ser informado que o presidente do PSOL em Xapuri, cidade do grande Chico Mendes, foi barbaramente assassinado. Nosso companheiro Josimar da Silva Conde também era seringueiro e foi candidato a vice-prefeito pelo PSOL. Exigimos apuração do crime. Chega de impunidade”, escreveu no Twitter.

“Expressamos, em nome da direção nacional do PSOL, nossos sentimentos aos seus familiares, amigos e companheiros de partido. E exigimos respostas. Não aceitamos esperar mais 600 para saber porque um dos nossos tombou e qual a natureza do crime”, afirmou ele nas redes sociais”, completou.

Entenda

Josemar da Silva Conde, o Tripinha, de 47 anos, foi encontrado morto na noite dessa quarta-feira, 20, em Xapuri. O crime aconteceu no seringal Barra, colocação Campo Verde, na Reserva Extrativista Chico Mendes. Ele foi candidato a vice-prefeito no município.

Informações do UOL