Polícia resgata corpo de mecânico assassinado em seringal de Xapuri

O corpo do mecânico Josemar da Silva Conde, 47, assassinado na tarde dessa quarta-feira, 20, na região do seringal Barra, colocação Campo Verde, na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri, foi resgatado na manhã desta quinta-feira, 21, pela Polícia Civil com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer).

Os agentes das forças de segurança do estado se deslocaram para o local no crime no helicóptero Harpia 1, com a ajuda de um guia para identificar o lugar, e retornaram por volta do meio-dia ao aeroporto de Xapuri, onde uma viatura do Instituto Médico Legal já aguardava para fazer o translado por terra até Rio Branco, onde o corpo será necropsiado.

O crime teve grande repercussão na cidade. Josemar Conde foi morto com um tiro de espingarda na região do peito, segundo uma testemunha ocular do homicídio. O motivo seria uma disputa judicial envolvendo um pedaço de um colocação de seringa adquirido pela vítima e que estaria sob a posse do autor do disparo.

O suspeito é Francisco da Silva Barroso, conhecido como Chico Doido, que está foragido. A testemunha ocular do crime é um funcionário da vítima, que tinha uma loja do ramo de mecânica e peças de motocicletas, mas que havia resolvido investir na produção de borracha, tendo para isso adquirido uma colocação na Reserva Chico Mendes.

O inspetor de Polícia Civil Eurico Feitosa, foi o agente autorizado pelo delegado titular de Xapuri, Alex Danny, para coordenar todo o trabalho de levantamento em local de morte violenta. Segundo ele, ao chegar ao local o corpo de Josemar foi localizado exatamente onde a testemunha havia informado.

O delegado Alex Danny informou à reportagem que autor e vítima já vinham se desentendendo há algum tempo em razão da linha divisória de suas terras. O crime ocorreu no momento em que Josemar foi até a casa de Chico Doido, supostamente para conversar a respeito da questão, após ter havido uma audiência a respeito do caso no fórum de Xapuri.

O acusado fugiu logo em seguida ao fato, levando consigo a espingarda usada para o cometimento do crime e encontra-se foragido da justiça até o momento.