Meire Serafim propõe folga a servidores após exame de próstata e fraldário em locais públicos

Na sessão ordinária da Assembleia Legislativa dessa quarta-feira, 20, a deputada estadual Meire Serafim (MDB) apresentou quatro projetos de lei que, na Tribuna da Aleac, ela considerou de extrema importância ao povo do Acre.

O primeiro deles diz respeito ao direto à presença de um intérprete da língua brasileira de sinais – LIBRAS, para acompanhar a consulta de pré-natal e o trabalho de parto da gestante com deficiência auditiva.

Meire apresentou ainda o projeto que torna obrigatória a instalação de fraldários nas universidades, restaurante e congêneres no âmbito do Estado do Acre.

A deputada também propôs a obrigatoriedade do uso de protetor para estetoscópio por profissionais da área da saúde do Estado do Acre. O PL que mais chamou atenção na Casa, devido ao mês Novembro Azul, foi o que dispõe sobre a realização de exame preventivo de câncer da próstata em servidores públicos no âmbito do Estado do Acre, que visa garantir aos servidores públicos que realizarem exames de próstata, um dia de folga nos órgãos públicos.

A folga seria somente uma vez no ano, com a comprovação da realização dos exames. “Essa lei é para os servidores acima de 45 anos de idade”, disse a parlamentar.