Informe sobre falta de energia durante a final da Libertadores é fake news, diz Energisa

Não é apenas o torcedor do Flamengo que está feliz da vida com a campanha do time este ano. Praticamente campeão brasileiro de 2019 e na final da Libertadores contra o River Plate, da Argentina, no próximo sábado, 23, a venda de camisas do rubro negro estão fazendo a alegria dos comerciantes de Rio Branco.

Segundo Roni Costa, funcionário de uma das mais tradicionais lojas de material esportivo de Rio Branco, apenas nesta semana a loja em que trabalha vendeu mais de trinta camisas do time carioca.

O bom é que tem opções para todos os gostos e bolsos. Uma original, igual as que os jogadores entram em campo sai por volta de 250 reais. Mas há também as de segunda linha que são licenciadas pelo clube e saem mais em conta. “Essa opção é a mais vendida. É um material de segunda linha que sai por volta de 110 reais e pela campanha que o Flamengo tem vendido muito. É o produto que mais sai aqui da loja nos últimos dias”, diz Roni.

É o caso do torcedor Alfredo da Silva. Fanático torcedor do Flamengo, não quis saber de economia e comprou logo a original. “Vale à pena. Eu tenho 32 anos e nunca vi o meu time do coração em uma final de Libertadores. Somos os melhores do país e vamos conquistar a América”, diz o confiante rubro-negro.