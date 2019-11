Feirão do Serasa permite que consumidores limpem o nome sem sair de casa

A partir desta quinta-feira (21), consumidores de Rio Branco e outras 10 capitais poderão limpar o nome e ainda sem sair de casa ou enfrentar filas. O sistema estará aberto a mais quatro cidades do interior do País.

O feirão on line do Serasa em novembro oferece até 98% de desconto nas dívidas. Os consumidores interessados podem verificar no site se as empresas em que estão devendo aderiram ao programa. São mais de 120 empresas, desde bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras, supermercados e empresas do comércio e do ramo de serviços.

As renegociações incluem em 15 praças : as capitais São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luis, Teresina e Manaus, além da já citada Rio Branco, e mais quatro cidades do interior: Feira de Santana (BA), Ibirité (MG), Pato Branco (PR) e Santo Antônio da Platina (PR).

Para participar, o consumidor deverá fazer um cadastro no portal. Após receber a confirmação de autenticidade, tem a opção de consultar o seu CPF, gratuitamente, para verificar se há pendências e se elas estão disponíveis para renegociação.