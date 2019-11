Em grupo de WhatsApp, empresários acreanos fazem “rodízio” de garotas de boa fama

Ah Rio Branco… como você é pequena e cheia de novidades, acho até que lançamos moda para o restante do mundo. O ditado diz que a NASA deve estudar o brasileiro, isso porque não conheceu a essência de um acreano do pé rachado.

A moda agora e compartilhar, isso mesmo, não necessariamente tenha que ser tudo compartilhado, mas um grupo de empresários da cidade a máxima e dividida entre todos quando o assunto é MULHER. Isso mesmo, compartilhar, dividir, esse é o lema.

ENTENDA O CASO

Na noite de domingo um print de um grupo de WhatsApp me chamou atenção. Começando por seus integrantes, sendo eles, empresários de vários segmentos da cidade, nomes bem conhecidos das rodas de quem contribui efetivamente com o desenvolvimento do estado.

Mas não foi somente o nome dos integrantes que me chamou a atenção, e sim a finalidade do grupo, que serve como sala de seletiva de quem vai se relacionar com os componentes. Alguns pelo que bem sei, casados .

A DINÂMICA

O grupo funciona da seguinte forma. Quando um dos componentes conhece ou começa a conversar ou se relacionar com alguma garota, é regra enviar a foto da moça no grupo, para que já seja avaliado se a mesma não se relaciona com algum dos outros integrantes do grupo.

Passada essa etapa a cada dia ou no intervalo de um dia sim outro não, todos os integrantes do grupo são obrigados a fazer um contato ou adicionarem a moça em questão, seja pela suas redes sociais pessoais, ou contas fakes, para que seja colocado a prova, se a moça em questão não vai dar abertura em dialogo via redes sociais para o restante do grupo.

O fato mais curioso vem agora… caso a moça comece a ter um conversa mais tendenciosa com qualquer outro integrante do grupo, esse por sua vez tem que informar o restante dos membros , para que a moça passe NA MÃO DE TODOS DO GRUPO, sem exceções.

A REGRA DO JOGO

E simples, é fácil, e dinâmico, fica claramente explicita a proteção dos membros do grupo quando o assunto e relacionamento, ou ate mesmo “amantes”, evitando assim uma serie de falatórios desnecessários.

As meninas de plantão… evitem fotos tão intimas, a “era digital” não e nada amigável quando se trata de exposição de fotos mais intimas.

“Esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança com nomes, pessoas, factos ou situações da vida real terá sido mera coincidência.”

