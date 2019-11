Educação divulga critérios para implantação de escolas militares

O acumulado de chuva do dia 1º de novembro até esta quarta-feira (20) para as estações de monitoramento que possuem série climatológica para efeito de comparação, onde é possível observar se a chuva está abaixo ou acima do esperado para o mês, mostra que está chovendo muito em Xapuri, bem mais que o esperado para o período. Ali, choveu 374,8 milímetros decorridos vinte dias de novembro, enquanto o esperado era 203mm.

Além de Xapuri, os maiores acumulados foram Assis Brasil (321,0 mm), Capixaba (283,0 mm), Cruzeiro do Sul (251,8 mm), Rio Branco (230,4 mm), Brasileia (212,4 mm), Porto Acre (191,0 mm), Feijó (155,6) e Manoel Urbano(148,8 mm). O menor acumulado está em Sena Madureira, onde choveu 84,4mm.

Os dados são da Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.