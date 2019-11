Detran/Acre suspende CNH de mais de 150 motoristas infratores

Na solenidade de entrega das 127 viaturas, em Rio Branco, na manhã da última segunda-feira, 18, o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar, agradeceu a senadora Mailza Gomes (Progressistas) por destinar recursos das emendas individuais para ajudar no combate à criminalidade no Acre.

A senadora Mailza Gomes, ao lado do deputado federal Alan Rick (DEM) foram os parlamentares que destinaram emendas individuais para segurança pública do estado. “Agradeço a senadora Mailza e o deputado Alan Rick que destinaram recursos de emendas individuais que irão atender o Sistema de Segurança Pública. Não poderia deixar de fazer esse reconhecimento”, afirmou Paulo Cézar.

A senadora Mailza Gomes destacou que a Segurança Pública é uma de suas bandeiras no Senado Federal. “Temos trabalhado bastante para melhorar a vida das pessoas em nosso Acre e segurança é uma área prioritária. As pessoas precisam se sentir seguras no lugar onde vivem. Isso também é desenvolvimento”, disse.