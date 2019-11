Davi Friale prevê chuvas acima da média na Capital e Rio Acre batendo os 13 metros

As inscrições na 10ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foram prorrogadas para o dia 25 de novembro. O formulário e o regulamento do concurso estão disponíveis no site premiodejornalismo.mpac.mp.br.

Com o tema “Uma década conectando cidadania à notícia”, a edição de 2019 faz alusão aos 10 anos da iniciativa do MPAC que se tornou referência em relacionamento com a imprensa, e incentivo à produção e disseminação informação que promova direitos.

Profissionais de comunicação com registro profissional podem inscrever trabalhos, veiculados a partir do dia 13 de janeiro desse ano, nas categorias de jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo e fotojornalismo. Estudantes de Comunicação Social também podem participar, na categoria “destaque acadêmico”.

Um mesmo autor poderá concorrer com até três trabalhos, contanto que as publicações estejam em envelopes separados, além da documentação exigida. Apenas uma publicação deverá ser premiada — a que obtiver a melhor nota dos avaliadores.

A premiação em dinheiro desse ano é superior às distribuídas em edições anteriores. Os valores variam entre 2.500 e 5 mil reais, para os primeiros lugares de cada categoria, com exceção da categoria acadêmica, que será contemplada com certificado e troféu.

A cerimônia em que serão anunciados os nomes vencedores ocorre no dia 13 de dezembro, no Palácio do Comércio, oportunidade em que a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, fará a entrega dos prêmios.

Coordenado pela Diretoria de Comunicação, o Prêmio de Jornalismo é realizado pelo MP acreano, Associação do Ministério Público do Acre (Ampac) e Associação dos Servidores do Ministério Público (Assempac), com apoio de 20 parceiros.

Jaidesson Peres- Agência de Notícias do MPAC