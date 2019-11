Bolsonaristas começam a sair do PSL à espera do Aliança Pelo Brasil

Bolsonaristas do Acre já começaram a sair do Partido Social Liberal, o PSL, do qual o presidente Jair Bolsonaro também se desfiliou para fundar o Aliança Pelo Brasil, sua nova agremiação política.

Um dos nomes conhecidos que deixou o PSL é o do ex-defensor público Valdir Perazzo, bolsonarista convicto e declarado. “Filiei-me ao PSL quando o presidente Jair Bolsonaro, em 2018, optou por este partido para concorrer às eleições presidenciais do ano passado. Com o anúncio do Presidente, de que vai fundar outro partido, não tenho mais nenhuma razão para permanecer no PSL. Segui Bolsonaro, em cujas ideias acredito; não seguia o PSL”, disse.

Em se criando um novo partido de sustentação política do Presidente, Perazzo diz que sua tendência natural será em apoiar a agremiação que dará apoio ao governo que, segundo o acreano, tem mudado a realidade brasileira.

Outros se manifestaram de modo semelhante. O presidente Jair Bolsonaro está formando um novo partido para disputar a reeleição em 2020. Especialistas dizem que não será tarefa fácil, começando pelo processo de coleta de assinaturas dos novos filiados, que só pode ser pelo meio físico.