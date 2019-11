Após agenda de Moro no Acre, CV faz queima de fogos para anunciar controle sobre o Juruá

Uma grande queima de fogos foi ouvida na noite desta quinta feira, 21, em Cruzeiro do Sul e várias cidades vizinhas na região do Juruá.

O “salve geral” seria da organização criminosa Comando Vermelho, como anúncio do controle do território. O ato foi anunciado e organizado com antecipação por meio de grupos de whatsapp.

Um anúncio que seria do tal grupo , circulou nas redes sociais afirmando avanço em todas as cidades do Juruá e as do Amazonas, próximas a Cruzeiro do Sul.

A ação do crime organizado acontece poucos dias após a vinda do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Acre. Na última segunda-feira, Moro esteve em Rio Branco e Cruzeiro do Sul entregando viaturas e discursando sobre as medidas do Estado contra o crime.

O delegado José Obetanio, responsável por Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, afirmou ao ac24horas que a Polícia já tinha conhecimento desse evento, mas garante que ” O Estado não vai admitir afronta à sociedade”.

