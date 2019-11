Acadêmicos realizam semana jurídica para debater novos direitos em sociedade

Por Ângela Rodrigues

Com um tema atual, os acadêmicos do Curso de Direito realizam a partir da próxima segunda-feira (25) a I Semana Jurídica da Faculdade Pitágoras para debater os desafios dos novos direitos na sociedade contemporânea. O evento segue até sexta-feira (29).

A professora das disciplinas de Direito Constitucional e História do Direito, Helcíria Albuquerque, salienta que o evento irá oportunizar aos acadêmicos a publicação dos artigos científicos na Primeira Revista Eletrônica do Curso de Direito Pitágoras. O evento contará ainda com diálogos, mesa redonda, feira jurídica, concerto musical e apresentação de talentos da faculdade.

“Será nosso primeiro evento acadêmico. Estaremos debatendo um tema que vai de encontro com a sociedade, pois atualmente temos vários arranjos familiares e civis e de como Direito tem acompanhado essas transformações. O grande desafio para o operador do Direito é materializar os direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal, quer sejam individuais ou coletivos, públicos ou privados. Nossa proposta é debater esse tema que vem sendo discutido em todas as esferas do Direito”, ressalta Helcíria Albuquerque.

A abertura da I Semana Jurídica terá como convidada de honra, e homenageada, a desembargadora, Eva Evangelista, decana do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e a participação ilustre do Desembargador Ciro Facundo. A Juíza Renata Albuquerque Palcoski ministrará sobre “Direito Sistêmico” e, logo, em seguida, o tema “Mediação” com conciliador e especialista em Direito Previdenciário, Márcio Quintão, ambos do Tribunal Regional do Trabalho 14 Região.

O Juiz de Direito Pablo Stolze fará uma palestra, por meio de vídeo conferência. O magistrado, que possui vasta experiência acadêmica, é autor e co-autor de várias obras jurídicas, incluindo o Manual de Direito Civil, o Novo Curso de Direito Civil e o Manual da Sentença Cível.