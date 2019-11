Veículo de aposentado sequestrado é recuperado em Guajará-Mirim; 4 são presos

SESI e SENAI irão investir mais de R$ 30 milhões em iniciativas inovadoras para o setor industrial

Estão abertas as inscrições de projetos para empresas do setor industrial e startups de base tecnológicas no Edital de Inovação para a Indústria. No estado, houve uma mobilização para divulgação do edital, que é de alcance nacional, no último dia 18 de novembro, em evento realizado na Sala de Reuniões da FIEAC, para empresários e gestores de empreendimentos locais.

Esteve presente na mobilização, Fábio Cordeiro, do Departamento Nacional do SESI e Gestor do Edital de Inovação, que destacou a importância de ações voltadas para a saúde e segurança do trabalhador (SST). “Nós precisamos entrar nesse futuro, nas coisas que estão acontecendo, e o SESI adotou uma estratégia para avançarmos em medidas que melhorem a saúde e segurança do trabalhador brasileiro”.

O edital está sendo executado pelo SESI e o SENAI, com recursos para financiamentos na ordem de R$ 34 milhões em todo o país. As empresas e startups podem submeter seus projetos até o dia 9 de dezembro, devendo escolher umas das seis categorias para a realização das inscrições. As categorias são: Aliança Industrial, Aliança + Produtiva, Empreendedorismo Industrial, Inovação em Saúde e Segurança do Trabalho e Promoção da Saúde, Inovação setorial Saúde e Segurança do Trabalho e Promoção da Saúde e Parceiras Internacionais.

Para o Superintendente do SESI e Diretor Regional do SENAI, João César Dotto, esse é o momento ideal para inovações na área de SST. “Para o momento que estamos vivendo, essa é uma grande oportunidade que temos para inovamos e investirmos cada vez mais no setor de saúde e segurança”, endossou. O Edital vai financiar projetos a partir de R$ 200 mil até R$ 1 milhão. Os valores dependem da categoria. As ideias serão desenvolvidas pelos Institutos SENAI de Inovação, Institutos SENAI de Tecnologia ou Centros de Inovação SESI, com participação das empresas selecionadas.