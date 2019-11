Vanda Milani defende aprovação do pacote anticrime de Sérgio Moro

A deputada Vanda Milani (Solidariedade-Ac) destacou a proposta feita pelo ministro Sérgio Moro no Acre para o combate ao crime organizado de integração nas esferas federal, estadual e municipal. Para ela, o governador Gladson Cameli acertou ao conceder a maior honraria ao ministro e ao secretário nacional de segurança Coronel Guilherme Teófilo.

“Observamos na prática o que era anseio da sociedade há décadas, ou seja, um trabalho efetivo no combate aos crimes de fronteira com qualificação, treinamento e alinhamento com a sociedade. Esse esforço apresentará bons resultados” comentou a deputada.

De acordo a parlamentar o pacote anticrime apresentado no Congresso Nacional contém elementos essenciais para fortalecer ainda mais o Estado com instrumentos fundamentais e inovadores que adequam e dinamizam a legislação existente no combate às organizações criminosas.

“Essa ação merece o meu apoio e com certeza o apoio da maioria dos parlamentares que pensam em um país com menos corrupção e menores índices de violência. A celeridade no curso dos processos é uma medida acertada” acrescentou.

A parlamentar destacou que o próprio ministro Sérgio Moro reconheceu o trabalho do Governo do Estado em termos de investimento nas fronteiras para diminuir a criminalidade, combatendo rotas usadas pelo crime organizado. Vanda Milani lembrou ainda o esforço de Sérgio Moro quando o mesmo ainda era Juiz, no enfrentamento à corrupção, aos crimes contra o erário e à defesa da transparência do trato com a coisa pública.

Vanda Milani disse ainda que a coragem e desenvoltura de Sérgio Moro ganharam notoriedade internacional e sobretudo nacional, “ao resgatar o ideal de cidadania e confiança nas instituições em grande parte de nossa população”.