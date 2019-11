Secretário de Segurança agradece Mailza Gomes por recursos para aquisição de viaturas

Cumprindo o papel de parlamentar atuante em todos os municípios do Acre, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) realizou uma série de visitas e reuniões no desde a última quarta-feira (13). A programação abrangeu diversos assuntos e comunidades. Acompanhada de sua mãe, a deputada estadual, Antônia Sales, Jessica atendeu ao convite da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre, e participou de um ciclo de discussões com o tema “Elas na Política’’.

Na ocasião, Jéssica falou do exercício da medicina e de sua experiência na política. Sales também abordou a importância da representação feminina nas instâncias do poder, “assim como os muitos desafios que ainda precisam ser vencidos”, disse. Em Rio Branco, na quinta-feira, 14, Sales percorreu a BR -364 até a cidade de Manoel Urbano para a inauguração de uma nova Unidade Básica de Saúde.

A UBS contou com recurso da parlamentar, que destinou, em 2018, o valor de R$ 726 mil. Lá, Jéssica Sales aproveitou a oportunidade para prestar contas de seu mandato, destacando os mais de 4,5 milhões de reais em investimentos, já destinados para aquele município. Já na sexta-feira, 15, na região do Juruá, a deputada celebrou a chegada de quase R$ 2 Milhões em investimentos no município de Marechal Thaumaturgo.

Ao executivo, ela entregou uma Pá Carregadeira e participou da assinatura de duas ordens de serviço para a construção do Mercado Municipal e de um Centro de Saúde tipo II, que será o maior do município. Ambos os recursos provenientes de emendas parlamentares de sua autoria.

Sales saiu da região urbana da cidade para, na companhia do prefeito Isaac Piyãko, se deslocar até a comunidade ribeirinha Triunfo, onde inaugurou a primeira Unidade de Atenção Básica de Saúde na localidade, que atenderá aproximadamente mil e trezentas pessoas, que se soma aos mais de 10 milhões já garantidos ao município, considerado um dos mais isolados do Acre.

Por fim, no Sábado, 16, as visitas e reuniões continuaram, desta vez, no município de Rodrigues Alves. Sob muita chuva e lama, Jéssica foi até a Foz do Paraná dos Mouras e de lá seguiu de canoa, visitando diversas comunidades ribeirinhas. No Igarapé Apuí, celebrou a chegada da energia elétrica, um sonho antigo dos ribeirinhos, que através do intermédio dela, junto ao Ministério de Minas e Energia, se tornou realidade.

“São viagens longas e na maioria das vezes difíceis. No rio, os bancos de areia dificultam a viagem, a visibilidade se complica pela parte da noite. Por terra, subindo os barrancos e enfrentar caminhos de lama também é um desafio, mas faço isso certa de que para o pleno exercício do mandato não se mede nem tempo nem distância, porque o que o povo quer é uma política de perto e resultados e é assim que eu trabalho”, destaca a parlamentar sobre suas visitas aos municípios acreanos.