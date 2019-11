Rio Branco corre risco de epidemia de dengue, zika e chikungunya

Números divulgados nesta terça-feira (19) pelo IBGE confirmam o que se vê nas ruas das cidades do Acre: no 3º trimestre deste ano, o percentual de pessoas acima de 14 anos que tentam sobreviver sem emprego subiu de 29,4% para 32,4% na comparação entre igual período de 2018/2019, entre as cinco maiores do País.

Ou seja, cada vez mais acreanos optam por trabalhar por conta própria, já que o desemprego, apesar de ter caído mais de 0,10% em um ano, segue com índices superiores a 12% da população economicamente ativa.

Além da informalidade e do desemprego, a subutilização da força de trabalho no Acre continua muito alta, conforme mostra o IBGE, alcançando patamares de 30,2% da população.

No país, o percentual da população ocupada trabalhando por conta própria no 3° trimestre de 2019 era de 26,0%. Ou seja: a informalidade no Acre é mais de 6% da média nacional. Os maiores percentuais foram registrados no Amapá (36,7%), Pará (35,7%) e Amazonas (33,3%). Já os menores foram no Distrito Federal (20,7%), Mato Grosso do Sul (21,2%) e Santa Catarina (21,7%).