Polícia Militar inclui ronda em terminais de ônibus de Rio Branco na Operação Papai Noel

A prefeitura de Porto Acre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SEMSA), divulgou nesta quarta-feira (20) o edital de Nº (06/2019) no Diário Oficial do Estado (DOE) que trata sobre o processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por prazo determinado para atuar na rede de saúde básica do município.

São ofertadas uma vaga para biomédico (5 para cadastro de reserva), uma vaga para médico clinico geral (5 para cadastro de reserva) e uma vaga para técnico de laboratório (5 para cadastro de reserva).

O prazo de validade do processo será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, conforme as necessidades da gestão.

O valor da remuneração para biomédico ficou definido no valor de R$ 2,5 mil para 40 horas semanais, médico clinico geral no valor de R$ 9 mil para carga horária de 40 horas semanais e técnico de laboratório com remuneração fixa de R$ 1.500 para 40 horas semanais mais 20% de insalubridade.

As inscrições começam nesta quinta-feira (21) até o dia 25 de novembro de 2019, o candidato deve entregar a documentação na SEMSA de Porto Acre, que fica localizada, na Rua do Comércio, Centro – Nº 502, em Porto Acre (AC).

