Movimento Vacina Brasil nas Fronteiras imuniza moradores de Brasiléia e Epitaciolândia

Mudanças no endereço da Delegacia do Trabalho do município de Cruzeiro do Sul fizeram com que os serviços de emissão do documento sofressem algumas interrupções. A primeira delas foi a suspensão temporária do serviço, que só deve voltar a normalidade a partir da próxima semana.

Hoje, os serviços estão sendo disponibilizados apenas de forma parcial. A expedição de carteiras de trabalho estão suspensas temporariamente, são oferecidas apenas de forma digital, por meio do site https://gov.br/trabalho. No local está sendo realizada apenas a entrada no processo de seguro desemprego.

A delegacia do trabalho está funcionando atualmente no Centro da cidade, no prédio onde funciona o Idaf. Segundo informações de servidores ao site local Juruá Online, a previsão de normalização de todos os serviços é para a próxima semana.

Com informações do Juruá OnLine