Moradores do Tucumã recebem programa de regularização de débito do Depasa

O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Economia da Universidade Federal do Acre (UFAC) está com as inscrições abertas para o minicurso de Matemática Financeira. O minicurso irá ofertar uma carga de 15 horas. As inscrições começaram nesta terça-feira (19) e terminam neste sábado (23).

São oferecidas 25 vagas. A turma terá início no mês de novembro de 2019, a partir do dia 25 até o dia 04 de dezembro, nas segundas, quartas e sextas no horário das 17h até as 18h40min.

O critério de seleção será dos primeiros que responderem corretamente todas as questões, sendo 20% das vagas (5) destinadas para alunos do curso de Economia e 80% das vagas (20) para o público em geral. A lista de chamada será divulgada no Facebook do PET Economia dia 02/11.

Para a realização da inscrição é necessário preencher corretamente o formulário de inscrição eletrônico. As inscrições são gratuitas, através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6_8a3G4ZoI0d4Fr40miSw8-qxfgmA8T7lYRq3jVl-a-vJmg/viewform

O conteúdo abordado no minicurso será: Porcentagens, Introdução à Matemática Financeira: Conceitos iniciais, Os regimes de capitalização: juros simples e juros compostos, Conceitos e aplicação: desconto simples, racional e composto, análise gráfica, criação de gráficos comparativos de juros e descontos e Sistemas PRICE, SAC e SAM.