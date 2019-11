Ministério Público irá analisar processo de contratação da Fundape pela prefeitura de Rio Branco

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, foi ao Ministério Público do Estado do Acre (MP/AC) nesta quarta-feira, 20, entregar à procuradora-geral do órgão, Kátia Rejane, cópias do processo de contratação da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino e Pesquisa e Extensão (Fundape) pela prefeitura para realização do concurso direcionado a profissionais da secretaria municipal de educação.

Neri afirmou que o município age com respeito aos problemas envolvendo as provas do concurso, realizado no último domingo (17). A tentativa é de comprovar a legalidade do procedimento adotado pela prefeitura, ao dispensar licitação na contratação da Fundape. “Trouxe a cópia completa do processo de contratação da Fundape e solicitei ao MP que acompanhe e fiscalize todo o processo”.

Segundo a prefeitura, a intenção de ir até o Ministério Público é de garantir lisura, transparência e segurança aos candidatos.

O município pretende contratar os novos servidores efetivos já no início do próximo ano. A procuradora-geral do MPAC confirmou que o órgão irá acompanhar os trâmites realizados entre a prefeitura e a Fundape. “Vamos designar um Procurador para que acompanhe [a situação] e a população tenha a garantia de que o concurso deva ser pautado pelos princípios da legalidade, transparência e é isso que a gente vai observar”, explicou Kátia Rejane.