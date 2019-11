Gladson descarta calamidade e diz que Acre receberá mais de R$ 400 milhões além de incentivo para renegociar dívida total de R$ 3 bilhões

Durante a apresentação da Operação Papai Noel da Polícia Militar do Acre ocorrida na manhã desta quarta-feira, 20, no Teatro Plácido de Castro, em Rio Branco, o tenente-coronel Atahualpa Ribera, do Comando de Policiamento Operacional I (CPO I), disse em entrevista à ABC TV que, mesmo diante de vários casos semelhantes de arrastões em pontos de ônibus, a PM já atua com rondas intensificadas nas ruas da capital acreana.

Segundo o oficial, a PM tem sido procurada por empresas privadas para a realização de rondas ostensivas em redondezas alvo da ação de criminosos. “Já traçamos estratégias e os números desses crimes foram reduzidos”, disse. De acordo com o tenente-coronel, a polícia militar já está há cerca de dois meses intensificando essas rondas nos locais públicos. “Nosso planejamento de ronda com viaturas ocorre, principalmente, em lugares com maior aglomeração de pessoas”.

Operação Papai Noel

Começam nesta quarta-feira, 20, as ações da Operação Papai Noel, que tem objetivo de reforçar a segurança durante o período festivo final de ano. Segundo o governo, 280 policiais militares estarão nas ruas da capital diariamente, em todas as regionais da cidade.

De acordo com o tenente-coronel, este ano a operação abrangerá também os terminais de integração de transporte coletivo, inclusive com abordagens no interior de ônibus, além do policiamento ordinário, que permanece nas ruas.