Federação das Industrias do Acre promove capacitação para a Indústria Cerâmica

Por meio do Procompi, e em parceria com o Sebrae, iniciativa teve por objetivo implementar Ferramenta 5S e melhorar gestão empresarial

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), em parceria com o Sebrae/AC, proporcionou a consultoria de implementação da Ferramenta 5S no chão de fábrica de cerâmicas do estado e instrução de gestão empresarial com foco na liderança/gerência com o curso “Desenvolvendo líderes de excelência”. A iniciativa se deu através do Programa de Apoio à Competitividade das Micros e Pequenas Empresas Industriais (Procompi), com o apoio do Sindicato da Indústria de Olaria do Estado do Acre (Sindoac).

O curso teve como enfoque melhorar a gestão empresarial e qualificar as empresas de cerâmicas do Acre com os temas de sustentabilidade ambiental e liderança eficaz na produção da empresa. O presidente do Sindoac, Marcio Agiofi, destaca a parceria do FIEAC e Sebrae/AC. “Muito importante essa parceria, pois o curso nos mostrou como podemos melhor organizar cada setor e melhorar a eficiência da empresa. E um desses pontos foi como podemos utilizar o refugo do setor madeireiro, barateando nossa despesa, para utilizar na queima das olarias”, reforçou.

De acordo com ele, o curso mostrou ao setor como aprimorar a atividade de forma que possa ter um desenvolvimento organizado e que atenda o anseio da população, garantindo, com isso, grandes resultados para o setor. “Nas indústrias de cerâmica, há grande variedade de produtos e processos produtivos, e esse setor é de extrema importância para a construção civil no Acre. Logo, melhorar a gestão empresarial, para o aumento de produtividade com qualidade e reduzindo o impacto ambiental, fortalece e contribui mais para o desenvolvimento do estado”, completou.

O Procompi tem o objetivo de fortalecer, de forma sustentável, os empreendimentos dos diversos segmentos do setor produtivo, potencializando a inovação e a tecnologia na produção, promovendo a geração de novos negócios com ampliação de mercado e potencializando a cooperação entre as empresas dos municípios acreanos.