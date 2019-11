Dos 24, apenas nove deputados comparecem à Aleac; a maioria está em Salvador, na Bahia

A sessão ordinária desta quarta-feira, 20, na Assembleia Legislativa do Acre se tornou um palco com poucos atores. Isso porque, dos 24 deputados, apenas 10 compareceram à Casa Legislativa hoje. A maioria viajou ontem para participar a partir de hoje até a próxima sexta-feira, 22, da 23ª Conferência Nacional da Unale, em Salvador, Bahia. Às 20 horas inicia a cerimônia oficial de abertura, que contará com políticos nacionais, servidores de todas as Casas e atrações surpresas.

Na sessão desta quarta, poucos deputados subiram a tribuna da Aleac. Para os jornalistas a sessão é considerada sem sal e pouco atrativa. Estão presentes na Aleac os deputados Edvaldo Magalhães, Jenilson Leite, Meire Serafim, Maria Antonia, Daniel Zen, Jonas Lima, Wagner Felipe, Doutora Juliana e Josa da Farmácia.

Também serão apresentados os vídeos dos nove finalistas do Assembleia Cidadã — prêmio criado pela Unale, com objetivo de incentivar projetos de destaque nas categorias de Gestão, Atendimento ao Cidadão e Projetos Especiais. Os ganhadores serão escolhidos pelos participantes e premiados ainda durante o evento.

Nos dois dias seguintes a programação também está agitada. A quinta-feira (21) será de grande aprendizado com cases de humanização da Ouvidoria do Congresso Nacional, do Senado Federal, do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), da Advocacia Geral da União (AGU) e da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.

Ainda contará com palestras do jornalista, apresentador e educador, Marcelo Tas; do secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco, Décio Padilha; e do procurador do Estado de Sergipe, Evânio Santos.

O último dia de evento, sexta-feira (22), manterá o ritmo de interação e conhecimento com os cases de humanização da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Governo do Estado da Bahia. Já as palestras ficam por conta da embaixadora Luíza Lopes, e do estrategista político da Espanha, Antônio Sola.

Encerrando este grande evento, teremos ainda a entrega do Troféu Gratidão, o resultado da do Assembleia Cidadã, a premiação das entidades legislativas e a Assembleia Geral da UNALE, com a eleição da nova diretoria.