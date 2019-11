Comissão de Saúde da Aleac vai ao PS e constata que faltam materiais básicos para atendimento

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), vice-presidente da ALEAC , como membro da Comissão de Saúde da Casa estive, na manhã desta quarta-feira (20), visitando o Pronto Socorro de Rio Branco. Na semana passada, os deputados da Comissão de Saúde também estiveram no Hospital do Câncer (Unacon).

Após a visita, o deputado relatou na tribuna do parlamento a falta de materiais no PS para os procedimentos médicos, por exemplo, máscara, luvas, fio de sutura nylon e medicamentos.

Jenilson Leite já apresentou cerca de cem requerimentos pedindo uma solução para os problemas de saúde no Estado, mas o governo ainda não tomou às medidas necessárias para seja solucionado, dentre as quais a falta de insumo e recursos humanos que não é uma realidade apenas do PS, contudo, das demais unidades de saúde sob a responsabilidade da Sesacre.

Segundo Leite, a Comissão de Saúde tem exercido o papel de fiscalizar e propor as soluções para a área de saúde. “Na semana passada visitamos o Unacon , propomos as soluções necessárias, uma vez que o serviço de radioterapia do hospital não está funcionando por falta da instalação do ar-condicionado e da falta da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Hoje, mais uma vez estivemos no PS e os problemas são semelhantes. Sendo que a falta de insumo é o mais grave. Senhores, não é possível um médico fazer um procedimento sem luva, máscara e medicamentos. Isso são insumos básicos. E estou aqui pedindo que o governo resolva isso. Pois na campanha tudo era fácil de solucionar, mas a prática mostra o contrário”, cobrou o deputado.

Ainda da falta de medicamentos, a comissão detectou que o forro está caindo, banheiro dos pacientes interditados, insuficiência de cama e falta macas para transportar pacientes dentro da unidade.