A culpa da violência!

Nos últimos dias a violência tem aumentado assustadoramente. Além dos crimes contra o patrimônio que são corriqueiros, assaltos, roubos, os crimes de execução e outras tipificações ganharam força. Por outro lado, o sistema de segurança pública vem recebendo muitos investimentos para combater e conter o avanço de organizações criminosas. É o que popularmente se chama “enxugar gelo”.

Para os religiosos, o problema é espiritual: satanás abriu as portas do inferno liberando as hostes malignas para fazer o mal, destruir as famílias, escravizar pessoas e matá-las. Faço uma pausa para uma estorinha:

Um pastor encerrou o culto, fechou a igreja e foi para casa a pé. Passando pela praça, na penumbra, sentado em um banco, uma estranha figura chorava baixinho. Ele se aproximou perguntou quem era e por que chorava. O estranho sujeito, vestido a caráter, sem chifre e sem rabo, respondeu: “Não aguento mais esse pessoal que vai a sua igreja colocar a culpa em mim por tudo o que eles fazem de mal, de ruim. Ou seja, a culpa parece não ser só dele.

De quem é a culpa por tanta violência? Para os da direita, a culpa é dos da “esquerda” que governaram o Brasil por 20 anos no Acre e uns 13 no Brasil. Permitiram com suas políticas de direitos humanos a proliferação da violência e o surgimento das organizações criminosas.

Os da “esquerda” lembram que os embriões das facções surgiram nos presídios de São Paulo e Rio de Janeiro se espalhando para o resto do país e o mundo. Enquanto ninguém chega a um acordo o povo vai sofrendo as consequências. Toda uma geração de jovens vai se perdendo na ilusão de um mundo sem futuro.

Quando no Jardim do Éden Deus perguntou a Adão por que ele comeu do fruto proibido, o primeiro homem respondeu: a culpa é da mulher que Tu me deste; a mulher disse que a culpa era da serpente que ofereceu; a serpente (deve ter dito) que foi o diabo que entrou nos couros dela; o diabo (deve ter respondido) a culpa foi sua quando me criou.

Pois é, o mal está no homem que tem um verniz de bondade. Quando não se assume responsabilidades o outro sempre será o culpado. Tem gente que culpa até Deus por ter nascido, pela desgraça e por todos os males do mundo. A culpa pela violência é do homem e de mais ninguém! É obra da carne!

