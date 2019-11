Vereadores da base da prefeita defendem que houve licitação na escolha da Fundape

Os vereadores da base da prefeita Socorro Neri (PSB), Rodrigo Forneck e Artêmio Costa, saíram em defesa da prefeita Socorro Neri, na Tribuna da Câmara, nesta terça-feira (19). Para defender a refeita, eles contestaram as alegações dos colegas e defenderam que “houve sim processo licitatório”, que resultou na escolha da Fundape como responsável pelo concurso efetivo da Educação, na capital acreana.

O vereador Rodrigo Forneck (PT) afirmou que sete empresas participaram do processo licitatório, por meio de uma carta de intenção. Ele alegou que a Fundape foi escolhida por ser uma instituição de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos.

Artêmio Costa (PSB) reafirmou a fala do colega Rodrigo sobre a escolha da Fundape dentre as setes que teriam participado do projeto licitatório. Ele alegou que a Fundape já participou de vários concursos e que essa teria sido a primeira vez que ocorreu um erro do tipo.