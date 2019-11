Vereadores convidam comissão e gestores a prestarem esclarecimento sobre concurso

Policiais Rodoviários Federais, militares do Corpo de Bombeiros e alunos da UFAC, dentre outros, proporcionarão um dia especial às crianças e adolescentes atendidos pelo Hospital do Câncer.

Uma ação solidária em prol do combate ao câncer juvenil será realizada na próxima sexta-feira (22), na capital acreana. A iniciativa integra a campanha Policiais contra o Câncer Infantil, que é desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em todo o país.

Pela manhã, PRFs e parceiros realizarão brincadeiras, atividades lúdicas, passeio na viatura da PRF e do Corpo de Bombeiros; além de exposição de motocicletas da PRF, distribuição de lanche e, ao final, uma surpresa será destinada aos jovens.

Além do cunho festivo, o dia servirá também para chamar a atenção sobre os sinais e sintomas da doença e sobre a importância que o Hospital do Câncer representa no Acre, para o diagnóstico e tratamento da doença. De acordo com os médicos, quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as chances de cura.

Policiais contra o Câncer Infantil

O projeto iniciou-se no Brasil em 2014, em Goiânia, a partir de uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da PRF em Goiás. A ação foi realizada pela primeira vez, com apoio de centenas de policiais e com ampla divulgação na mídia nacional.

Alguns meses depois, a ação foi realizada em Itabuna, na Bahia, por iniciativa da PRF daquela região.

Desde a implantação da Superintendência, em 2016, a ação é desenvolvida e capitaneada pela Comissão Regional de Direitos Humanos da PRF no Acre.

Com informações do núcleo de comunicação da PRF/Acre