“Melhor tirar foto com o Moro do que com o Lula que é condenado”, diz Lene Petecão

A CBF confirmou, no final de outubro, que a 7ª edição da Copa Verde vai acontecer no primeiro semestre da próxima temporada. O torneio foi criado em 2014 e reúne equipes da região Norte e Centro-Oeste, por isso acaba sendo uma das competições mais importantes para o futebol acreano. O Atlético Acreano e o Galvez serão os representantes do estado em 2020, já que foram os finalistas do Campeonato Acreano desta temporada. A expectativa é pelo título inédito, por mais que a disputa seja difícil.

Em 2019, o torneio regional só foi confirmado e disputado no segundo semestre. O motivo principal foi a realização da Copa América no Brasil, o que causou alguns problemas no calendário do futebol brasileiro. A disputa de seleções ocorreu entre os meses de junho e julho e teve como vencedora a Seleção Brasileira, em jogo contra o Peru. Porém, após o título da Seleção, a Copa Verde finalmente foi iniciada.

O Estado do Acre foi representado pelas tradicionais equipes do Galvez e do Atlético Acreano, que vão disputar a competição novamente em 2020, e também pela pouco conhecida Humaitá. Essa última só se classificou por conta da desistência do Rio Branco e do Plácido de Castro. Os resultados de Galvez e Humaitá não foram dos melhores, com os times sendo eliminados pelo União ABC e pelo Nacional-AM, respectivamente.

Já o Atlético conseguiu chegar até as quartas de final, mas acabou eliminado da pior maneira possível. O time tirou o Ypiranga-AP em placar agregado de 4 a 1 nas oitavas e foi sorteado para encarar o Remo. Após uma vitória por 2 a 1, que deu esperança aos jogadores, o Galo Carijó foi até o Estádio Evandro Almeida e sofreu uma goleada por 6 a 1. Foi uma despedida da Copa Verde com gosto amargo.

Temporada 2020

Se a Copa Verde do ano passado foi um desastre para o futebol acreano, a esperança é que em 2020 a vida seja melhor. Galvez e Atlético Acreano serão os representantes e devem apostar alto na disputa. O Atlético, por exemplo, foi rebaixado na Série C e quer mostrar futebol no próximo ano.

O torneio regional também sofrerá mudanças em comparação com este ano. Veja o anúncio oficial da CBF sobre a disputa, que foi confirmada pelo vice-presidente da confederação. A Copa Verde voltará a acontecer no primeiro semestre e deve coincidir com as fases finais dos torneios estaduais e também com o início das diferentes divisões do Campeonato Brasileiro. Ou seja, uma coordenação melhor do que a deste ano.

Apesar do momento ruim, o futebol acreano pode usar esses torneios para mostrar uma evolução no cenário nacional. Nenhuma equipe do estado conseguiu o título da Copa Verde até hoje, porém a ideia é quebrar esse jejum e conseguir algo inédito. A torcida para o Galvez e também para o Atlético Acreano será imensa, já que é importante ver um time da região se impondo contra outras equipes do Norte e do Centro-Oeste.