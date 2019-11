Meire Serafim destaca parceria entre governos estadual e federal na segurança pública

A visita do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Acre e o anuncio de importantes parcerias com o governo do estado foi comemorado pela deputada estadual Meire Serafim (MDB).

A parlamentar lembrou que é de extrema importância a parceria entre os governos federal e estadual no combate à criminalidade. “A gente sabe do tamanho do desafio que é a segurança pública em um estado com uma fronteira tão grande. Se o governo do estado e o governo federal derem as mãos, com certeza os resultados na área de segurança pública serão melhores”, afirma Meire.

Sérgio Moro cumpriu agenda em Rio Branco e Cruzeiro do Sul onde participou da entrega de 127 viaturas para as polícias acreanas e também fez o lançamento do Programa Vigia, que visa intensificar a segurança nas fronteiras e já foi instalado em Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul. O Acre é o primeiro estado do país a receber o programa.

Meire Serafim também lembrou do reforço de mais um helicóptero que foi incorporado a frota acreana para auxiliar em situação de combate ao crime e assistência à saúde. “É um reforço importante, já que o Acre passa a contar agora com mais um apoio no resgate de pacientes em locais de difícil acesso”.