Julgamento irá decidir o destino de Ilderlei Cordeiro 

Está marcado para o próximo dia 2, no Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o julgamento do recurso impetrado pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, contra a decisão de primeira instância que cassou o seu mandato. No mesmo processo como réu está o ex-prefeito Vagner Sales. O caso diz respeito a um flagrante por compra de votos de um candidato a vereador pelo PSDB, na última eleição municipal, ação urdida pelo ex-prefeito Vagner. Ilderlei Cordeiro foi arrolado porque chegou ao recinto depois do ocorrido. O TRE-AC tem dois caminhos: absolver o prefeito Ilderlei Cordeiro e o ex-prefeito Vagner Sales, os livrando da cassação. Como alternativa manter a condenação de ambos e as respectivas cassações. Nesta segunda opção não caberia Recurso Ordinário por ser ação da esfera municipal. Caberiam como recursos os Embargos, que não demoram a ser julgados. Se mantidas as condenações e os Embargos não forem aceitos, seria então marcada uma nova eleição para um mandato-tampão, cujo vencedor ficaria até o novo eleito em 2020. No caso de condenação a previsão é que tudo só tenha o seu desfecho para fevereiro de 2020, após o julgamento dos embargos.

RECURSO ESPECIAL

Como última cartada em caso de condenação e não aceitação dos embargos para se manter no cargo, o prefeito Ilderlei Cordeiro poderia impetrar ainda um Recurso Especial no TSE, pedindo uma Liminar até o julgamento do mérito, por terem sido aceitas provas conseguidas de maneira ilícita por meio de gravação não autorizada pela justiça. Muita coisa pode ocorrer.

OTIMISMO COM A ABSOLVIÇÃO

Há um otimismo do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, de que a sua condenação já seja derrubada no TRE-AC, por as provas serem ilícitas e por estar ausente quando a compra de votos foi negociada pelo ex-prefeito Vagner Sales, que na época apoiava a sua candidatura.

PARTICIPAÇÃO TUCANA

Buscando o início do episódio que redundou na ação judicial, o flagrante da compra de votos foi armado no grupo do PSDB que apoiava o candidato a prefeito Henrique Afonso (PSD). Quem encaminhou o candidato a vereador do grupo tucano para denúncia na Polícia Federal foi o então deputado federal Major Rocha (PSD). A meta era beneficiar o candidato tucano.

MORO POPULAR

O Ministro da Justiça, Sérgio Moro, é a figura mais popular do governo Jair Bolsonaro, principalmente, no povão; mostram todas as pesquisas, e comprovado ontem no Acre.

PEC FATIADA

No projeto da Previdência estadual ficou fora da pauta o fim do auxílio funeral, da sexta-parte e licença-prêmio, que segundo o líder do governo, deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), estavam no bojo da PEC, mas podiam ser negociadas, a retirada não teve mérito da oposição.

DENTRO DA LEGALIDADE

Nada de irregular na contratação da FUNDAPE para fazer o concurso da PMRB. Foi encaminhada consulta a sete instituições organizadoras de concurso e a única que se habilitou com toda documentação foi a FUNDAPE. Daí porque foi contratada, tudo na maior legalidade.

FESTIVAL DE IRREGULARIDADES

Mas a aplicação das provas foi um festival de irregularidades e tinham que ser anuladas.

TENDÊNCIA NATURAL

Liguei ontem para um amigo do governo e perguntei qual a inclinação do governador na escolha do novo Procurador-Chefe do MP. Disse que a tendência seria ratificar a escolha do mais votado no MP, a Procuradora Katia Rejane. Como este governo é volúvel, é esperar.

COMEMORAÇÃO NA REDE SOCIAL

Os deputados de oposição ao governo, notadamente, os mais ácidos, Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Roberto Duarte (MDB), comemoram na rede social ter posto o governo nas cordas.

META RETIRAR DE PAUTA

A meta da dupla agora é a retirada de pauta do projeto, com votação marcada para o dia 26.

NÃO DUVIDO DE NADA

Não duvido de nada. Quando vejo a minoria encurralar a maioria, vou duvidar de novo recuo?

QUORUM DIFÍCIL

Com a viagem de um grupo de deputado a Salvador para a reunião da UNALE será difícil conseguir esta semana obter quorum para a realização de sessões na ALEAC.

ERRARAM DE ENDEREÇO

Justo o protesto de alunos da UFAC com cartazes pedindo segurança nos ônibus que fazem a linha do Campus. Só que erraram de endereço: não tinham que pedir o trivial ao Ministro da Justiça, Sérgio Moro; mas sim ao secretário de Segurança, Coronel Paulo César.

MAIS UMA CONCLUÍDA

Mais uma obra abandonada pelo governo passado foi concluída e inaugurada: UPA de Cruzeiro do Sul. E já em pleno atendimento. Quem não falte remédio e médico, como em outras UPAS.

URUBUS ENGRAÇADOS

Quer dizer que não torcer pelo Flamengo é não ser patriota? E onde é que fica o livre arbítrio?

COMPETIÇÃO E ANTAGONISMO

O antagonismo é essência do esporte, quem não quer ser Flamengo que seja River, ora, bolas!

ÔNUS SEM BÔNUS

O governo estadual diminuiu o ICMS do querosene de aviação e o preço da passagem para a região não caiu. Diminuiu o ICMS para beneficiar fazendeiros, e o preço da carne não vai cair.

GLORIOSO NA LUTA

O Glorioso o Dr. Ulysses Guimarães – MDB – terá candidatos a prefeitos em 16 municípios

HORA DA AÇÃO

Acabou a festa, todo mundo comemorou, agora é hora de ação para dar a Rio Branco uma sensação de segurança à população. Não há mais motivo para não ver viaturas nos bairros.

MAIOR PRESENÇA

O que se espera é que a presença policial nos bairros seja agora mais perene e não eventual.

2020 NA PORTA

O que o governo tinha que fazer este ano e não fez não fará mais. Logo mais será 2020, com oportunidade para decolar em áreas estratégicas como Saúde, Segurança e Agricultura.

ABAIXO DO ESPERADO

Na Segurança aconteceram alguns avanços em 2019, mas nada que pudesse ser visto como uma mudança radical nos índices da violência, a capital continua ser muito violenta. Ou não?

PATINANDO NA TABATINGA

A Saúde e a Agricultura passaram 2019 patinando na tabatinga, sem sair do lugar.

MDB TERÁ CANDIDATO

O secretário do MDB, Aldemir Lopes, disse ontem ao BLOG DO CRICA, de que uma coisa é certa: o partido terá candidato próprio para prefeito de Brasiléia, faltando definir o nome.

NADA DECIDIDO

Sobre nomes como do empresário Francisco Moreira e do ex-vereador Pacífico, citou Aldemir Lopes que de fato estão entre as opções para disputar a prefeitura de Brasiléia, mas há outras lideranças previstas para entrar no MDB na janela eleitoral, que podem aumentar as opções.

NOME QUE AGLUTINE

O fato da nova legislação impedir as coligações proporcionais, na visão de Lopes empurra os partidos para candidaturas próprias, mas nada impede de se polarizar num candidato.

CENAS LAMENTÁVEIS

Cenas lamentáveis de idosos esperando atendimento desde a madrugada no Barral Y Barral. O secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, precisa organizar o fluxo das consultas.

NO MUDOU O CERNE

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), enfatizou ontem que, o cerne da PEC da Reforma Previdenciária está mantido e que foram apenas retirados pontos que virão na reforma administrativa, como auxílio funeral, sexta-parte e licença-prêmio.

FRASE DO DIA

“A coisa mais bela que a pessoa pode experimentar é o mistério. É essa a emoção fundamental que está na raiz de toda ciência e toda arte”. Albert Einstein.