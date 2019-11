Jenilson pede que ALEAC receba parlamentares da regional Tarauacá /Envira

O Bolsa Família já está sendo pago às 87.057 famílias beneficiárias no Acre. São R$ 23.778.672,00 que serão injetados na economia dos 22 municípios ao longo dos próximos dias.

Para exemplificar, o número de beneficiários diminuiu em novembro em relação a agosto, quando 90.027 famílias receberam o benefício no Acre. São 2.970 famílias a menos comparando com agosto.

Em novembro, o pagamento do benefício segue o calendário escalonado. Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social, o NIS, impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. Para saber a data exata do pagamento, basta acessar: facebook.com/bolsafamilia.