Emerson Jarude acusa Socorro Neri de escolher Fundape a dedo e prevê prejuízo eleitoral

A vereadora Lene Petecão (PSD) usou o seu tempo no pequeno expediente, nesta terça-feira, 19, na Tribuna da Câmara, para falar sobre a visita do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro ao Acre.

Lene destacou a visita de Moro, a entrega simbólica das 123 viaturas e da inauguração do programa “Vigia Acre”, que irá cuidar das fronteiras em Cruzeiro do Sul.

“Esse homem tem sido uma referência no nosso país, e as pessoas estão felizes por receber um ministro como ele. Já os petistas, devem ter achado uma chacota, mas eu prefiro tirar uma foto com Moro, do que com o Lula, que é um condenado pela justiça e um ladrão”, disparou.