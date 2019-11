Festival Pachamama leva crianças de escolas públicas para conhecer cinema

O sindicato dos bancários no Acre fará uma Assembleia Geral na tarde desta terça-feira, 19, em Rio Branco, para tratar sobre a Medida Provisória 905/2019, publicada pelo governo federal na semana passada. Segundo a categoria, a MP atinge diretamente os bancários, uma vez que estende a jornada de trabalho e altera pontos importantes da legislação trabalhista.

Durante esta manhã, o sindicato realiza visitas aos colegas de trabalho nas agências da capital acreana para apresentar a pauta que será discutida a partir das 16 horas na sede do sindicato. “Haverá uma reunião do Comando Nacional dos Bancários com a Federação dos Bancos no dia 26 de novembro, onde os bancos querem apresentar um aditivo ao contrato de trabalho, um acordo coletivo, mas nós somos contra. No caso desse pedido de permanência do acordo coletivo, a gente já vai preparar uma possibilidade de greve”, afirma o presidente da entidade no Acre, Eudo Rafael.

Por enquanto, a categoria trabalha para explicar e tirar dúvidas dos bancários sobre a MP. “Vamos deixar pré-estabelecida uma manifestação pro dia 26, com possível paralisação parcial dos bancos nesse dia, vai depender da Assembleia que tivermos hoje, pois o acordo coletivo atual é vigente até agosto de 2020”, diz Rafael.

Os bancários também pretendem se encontrar com deputados estaduais e federais para discutir o assunto.