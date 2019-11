Duarte questiona que novas viaturas não transportam presos

Durante a visita que realizou no Acre nessa segunda-feira, 18, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fez questão de enaltecer a doação de um helicóptero doado pelo ministério ao governo do Acre. A aeronave faz parte das forças de segurança do Estado.

Segundo Moro, o helicóptero faz parte da linha de aquisição favorita do ministério da Justiça: “confiscado do tráfico de drogas”, escreveu em seu perfil oficial no Twitter.

De acordo com o ministro, a aeronave foi confiscada graças ao trabalho conjunto da Polícia Federal, Ministério Público e Justiça. “Têm feito a diferença na gestão dos bens do tráfico”, disse.

A nova aquisição do governo do Acre foi apresentada oficialmente esta semana. Na ocasião, o aluno militar que fez sucesso na web ao aparecer prestando continência aos militares durante carreata de apresentação das novas viaturas, ganhou um voo de passeio a convite do próprio governador Gladson Cameli.