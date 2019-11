Bolsa Família começa a ser pago no Acre: R$ 23,7 milhões são injetados na economia

O governador Gladson Cameli usou seu perfil no Facebook nessa terça-feira, 19, para fazer um agradecimento público à bancada parlamentar do Acre que tem apoiado ações do Executivo. Como exemplo desse apoio, ele relatou a aquisição das mais de 120 viaturas da Segurança Pública entregues oficialmente ao governo do Estado nessa segunda-feira (18).

Cameli ressaltou que o trabalho de sua gestão tem contado com a participação ativa de sua bancada federal e estadual. “É fruto de um trabalho em conjunto do [poder] Legislativo com o Executivo e nossa equipe do governo empenhada, em Brasília, para receber os recursos e melhorar a vida dos acreanos”, disse por meio de um vídeo.

O chefe do Executivo destacou que retoma nesta terça-feira sua batalha pela renegociação das dívidas do Estado. Ele viaja a Brasília para voltar às tratativas financeiras. “Já estou com fé de sairmos dessa viagem com êxito e sucesso porque o acre está acima de tudo e as pessoas mais ainda. Não vou sossegar enquanto não conseguirmos nossos objetivos”, garantiu.

Gladson não duvida de que sua ida a Brasília trará bons resultados. “Já deu certo, a prova disso é que tudo que estou falando está acontecendo. Obrigado a bancada federal, estadual e também a todos os vereadores que tem nos acompanhado e torcido pra que as coisas deem certo”, finalizou.

