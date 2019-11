Raimundo Angelim deve ser o nome do PT para disputar a prefeitura de Rio Branco

O Partido dos Trabalhadores no Acre vive um dilema. Acostumado a ser protagonista em todas as eleições do estado nos últimos 20 anos, sofreu nas eleições do ano passado um duro golpe. Perdeu o governo do estado após duas décadas ininterruptas de administração, perdeu a eleição para o senado, mesmo tendo como candidato Jorge Viana, um dos maiores símbolos do PT do Acre, não elegeu nenhum deputado federal e viu sua bancada na Assembleia Legislativa reduzir de cinco para dois deputados estaduais.

As eleições municipais do ano que vem vão ser as primeiras em que o partido vai encarar as urnas na tentativa de se reerguer.

E Rio Branco é um caso à parte, já que concentra metade dos eleitores do Acre e nos últimos 16 anos foi administrada pelo Partido dos Trabalhadores que só deixou o poder porque o ex-prefeito Marcus Viana abdicou do cargo para ser candidato ao governo.

E quem pensa que por conta do revés na eleição do ano passado, o PT vai ser coadjuvante na eleição municipal na capital acreana pode cair do cavalo.

Fontes confiáveis do ac24horas revelam que crescem as tratativas para convencer o ex-prefeito Raimundo Angelim a ser o candidato petista às eleições em Rio Branco.

Apesar de não ter sido reeleito para deputado federal nas eleições passadas, pesa à favor de Angelim a imagem de gestor sério que deixou ao passar pela prefeitura, ter sido bem avaliado em seus dois mandatos e aparecer bem nas pesquisas divulgadas até agora, mesmo sem se declarar candidato.

Assunto proibido no PT

Apesar de ser forte a movimentação nos bastidores e figuras de extrema importância como é o caso do Carioca, secretário de articulação no governo Sebastião Viana, já ter declarado que o PT vai com candidato próprio na capital acreana, o assunto é proibido dentro do partido.

O motivo é simples. O PT é aliado da atual gestora municipal, Socorro Neri, que ainda não decidiu se vai para a reeleição. Por mais que haja o desejo de que Angelim seja o candidato, a cúpula petista não admitiria o fato e não criaria um desconforto com prefeita com 11 meses faltando ainda para as eleições.

“Só vamos tratar de 2020 no ano que vem. Esse é um processo que precisa ser construído com os nossos parceiros. Não podemos ter pressa nessa construção. A prefeitura Socorro Neri é nossa aliada e ainda temos muito tempo para discutir esse assunto. Eu prezo muito pela lealdade e é assim que queremos construir as composições para as eleições do ano que vem”, afirma Cesário Braga, presidente do PT no Acre.

O ac24horas conversou por telefone com o ex-prefeito de Rio Branco entre os anos de 2005 a 2013. Bem humorado, negou que seja candidato, mas confirmou que tem recebido muitos pedidos para se candidatar. “Eu não sou candidato. Não nego que por onde tenho passado, pessoas de várias tendências tem manifestado apoio. Mas não pensei nisso. Acredito que isso precisa ser algo construído com muito diálogo”, afirma.

Angelim também cita Socorro Neri e afirma que só seria candidato se tivesse a certeza que poderia fazer ainda mais pela cidade do que fez quando foi prefeito. “Eu não pensei nisso até agora. Até porque tenho a minha amiga Socorro Neri na prefeitura, fazendo um bom trabalho. Eu penso que só vale à pena voltar a ser prefeito se tiver condições de fazer um trabalho ainda melhor. Eu sei que o acreano respira política 24 horas. Mal termina uma eleição e já se pensa na próxima. O Gladson não tem nem um ano de governo e já tem gente que o apoiou falando em candidato para governo. Não pode ser assim. Eu estou tranquilo, não sou candidato e acho que ainda é muito prematuro falar das eleições municipais”, diz Angelim.