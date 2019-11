Moisés: “prefeita está muito chateada com trapalhada em concurso”

Um forte esquema de segurança foi montado para a visita do ministro Sérgio Moro no Acre. Ele cumpre agenda nas cidades de Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. A previsão de desembarque no Aeroporto internacional da capital é por volta das 10 horas de segunda-feira, dia 18.

Segundo informações apuradas pela reportagem, desde o embarque em Brasília que policiais federais acompanharão o ministro. Sérgio Moro é bastante criticado e odiado por setores que veem em sua condução na Operação Lava Jato, decisões controversas, a maioria delas, relacionadas ao ex-presidente Lula, solto recentemente após decisão do Supremo Tribunal Federal.

A segurança institucional e o comando da segurança pública do Acre não divulgaram as estratégias de seguranças que serão adotadas quando Moro estiver em solo acreano, mas um forte esquema foi montado para garantir a tranquilidade da caravana do ministro durante as visitas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

São esperadas manifestações de apoio a Sérgio Moro, mas, manifestações contra a atuação do ministro quando ele era juiz federal em Curitiba. Também não estão descartados atos de protestos de servidores públicos ainda por conta da não retirada de pauta da reforma da previdência pelo governo do Acre.