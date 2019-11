Reunião de negócios reúne políticos do Acre e empresários peruanos

Já em funcionamento, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul foi inaugurada nesta segunda-feira, 18, pelo governo do Estado e Prefeitura. A instituição vem para fortalecer o sistema de saúde no município.

A solenidade contou com a presença do prefeito Ilderlei Cordeiro e do secretário de Saúde, Alysson Bestene. “Quem ganha com isso é a nossa população. Agradeço pelo comprometimento do nosso governador, dos nossos vereadores e deputados e, especialmente, à população que acredita que podemos construir uma sociedade ainda melhor, a partir da implementação de políticas públicas”, endossou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

A UPA leva o nome de um dedicado servidor público da saúde, Jacques Pereira Braga, e tem capacidade para atender uma média de 150 pacientes por dia, dispondo de quatro clínicos gerais, que tenderão nos dois turnos.

O secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, destacou o comprometimento do governo com a população. “Esse é um sonho que se concretiza, graças ao empenho do nosso governador Gladson Cameli. A UPA já está funcionando para melhor atender toda a população”.