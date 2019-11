PRF fecha operação do feriado com um acidente sem mortes e duas pessoas detidas

A Polícia Rodoviária Federal no Acre divulgou nesta segunda-feira, 18, os números referentes à Operação Proclamação da República 2019 deflagrada entre os dias 14 e 17 de novembro.

Durante o período da Operação, os policiais abordaram 601 pessoas em 2019, mais que o dobro do que fora fiscalizado no ano passado, que resultou em 297 pessoas. Este ano só foi registrado um acidente nas rodovias estaduais do Acre, enquanto que em 2018 foram dois.

Além disso, os PRFs também apreenderam nesse final de semana um veículo, 4,89 metros cúbicos de madeira e duas pessoas foram detidas. Conforme o relatório, o único acidente registrado só resultou em uma pessoa ferida. “Desde 2018 não ocorreram mortos durante o feriado da Proclamação da República nas BR-364 e BR-317, no Acre”, garante a instituição.

Segundo o órgão, a intenção da Operação é reduzir as vítimas e os acidentes de trânsito, assegurar o trânsito nas rodovias federais do Acre e combater a criminalidade. Durante a ação, as equipes contaram com apoio dos policiais que atuam na área administrativa da PRF local.