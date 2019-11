Prefeitura de Rodrigues Alves implanta eletrificação em vilas

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu neste sábado, 16, no Bairro Aeroporto Velho , quatro traficantes que vendiam maconha e pasta base de cocaína na localidade.

Os policiais do GIRO e ROTAM agiram depois de receber denúncias do tráfico em uma residência, onde a venda de entorpecentes era liderada por um homem conhecido por “Tatu”.

Quatro criminosos que estavam no local foram presos e encaminhados à delegacia para os devidos procedimentos.

O comandante da PM em Cruzeiro do Sul, major Evandro Bezerra , destacou que as apreensões enfraquecem as organização criminosas. ” As apreensões envolvem muito risco, mas, enfraquecem as organizações criminosas e garantem mais tranquilidade à sociedade”.