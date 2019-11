Prefeita sanciona Semana do Empreendedorismo nas escolas públicas

A prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB), sancionou a Lei Nº (2.333) que trata sobre a criação da Semana do Empreendedorismo nas escolas públicas de Rio Branco. A sanção consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (18).

Com a sanção fica determinado a criação nas unidades da rede pública de Ensino Fundamental de Rio Branco: a Semana do Empreendedorismo com objetivo de fomentar conhecimentos sobre o tema no currículo escolar obrigatório.

As atividades da Semana do Empreendedorismo acontecerá anualmente, em paralelo com a Semana Global de Empreendedorismo, e fará parte do calendário escolar. A programação é aberta para participação dos alunos, professores, colaboradores e comunidade escolar.

Durante a Semana do Empreendedorismo, os temas poderão ser ministrados sob a forma de seminários, palestras, exposições-visitas, projeções em data show, filmes ou qualquer outra forma de divulgação, desde que não gere ônus para a municipalidade.