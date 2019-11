“Porque foi feito a dispensa de algo que deveria ter sido licitado?”, questiona Jarude

É sempre assim. Começa a época de chuvas fortes, lá vem preocupação com uma provável enchente. Apesar de estarmos em início de novembro, longe dos meses mais comuns das cheias dos rios, que são fevereiro e março, as chuvas fortes e constantes dos últimos dias já fizeram com que o sinal de alerto fosse ligado.

Para se ter uma ideia do volume de chuvas nos últimos dias, foi tanta água que o nível do Rio Acre em Rio Branco subiu 5,5 metros nas últimas 72 horas. A probabilidade é de mais de 80% que se tenha chuvas diárias até o próximo domingo na capital acreana.

Historicamente, nunca houve uma alagação do Rio Acre no mês de novembro, mas o Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros do Acre, afirma que com a previsão de chuva forte para os próximos dias, é sempre importante ficar alerta . “Historicamente não temos inundação no mês de novembro, em dezembro já tivemos e mesmo assim é fora de época também, já que 70% das alagações no Acre estão concentradas no mês de fevereiro. No entanto, com a natureza não sem brinca, já que o nível subiu muito de forma repentina e tem previsão de chuvas. É improvável, mas nunca podemos destacar a possibilidade”, afirma.

Em Rio Branco, o nível do Rio Acre está com 11,5 metros, o que é um nível bastante elevado para esta época do ano, estando apenas a 2 metros de cota de alerta e a 2,5 metros da cota de transbordamento.

“Nossa preocupação é que há previsão de chuvas também para o interior do estado e as informações é que nesses municípios o rio está em elevação. Isso significa que podemos ter um nível ainda mais alto do que estamos hoje nos próximos dias”, explica Cláudio Falcão.