Governo é cabeça, não cauda!

Um trem tem vagões puxados pela locomotiva. Em um Estado pobre, carente e dependente dos repasses da União como é o Acre o governo é a locomotiva e os demais setores produtivos os vagões. Em Estados ricos como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também acontece a mesma coisa. Porém, aqui o governo é o grande patrão, o maior empregador e o maior fomentador de desenvolvimento da economia.

A Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) organizou visita a ponte do Rio Madeira, dia 21, carreando outras instituições, ou seja, está pilotando o trem. O governo do Estado deverá ir a reboque ou de carona acompanhando o comboio. Em tempos passados esse tipo de visita era organizado pelo governo, levando os setores produtivos, à imprensa e trabalhadores. O presidente da FIEAC, José Adriano ocupa um vácuo de poder, já que ninguém se manifestou em fazê-lo esse ano. O governo precisa ser mais ágil. Como dizia meu avô: “Governo é para ser cabeça e não cauda”. A bancada federal, que também deveria ser protagonista, está no rabo da fila.

. A cada dia a prefeita Socorro Neri (PSB) vai consolidando sua candidatura à reeleição, muito embora só pretenda anunciar ano que vem.

. Será candidata à reeleição com ou sem o PT e o PCdoB.

. Afinal de contas, faz uma boa gestão para uma cidade sem dinheiro, um Estado à beira do estado de calamidade financeira e um governo federal que congelou investimentos em função da crise.

. O único impasse entre Socorro Neri e o senador Petecão é a migração dela para o PSB que não poderá acontecer., não cola!

. Sobre o concurso da Educação a prefeita fez bem em mandar anular imediatamente para evitar maiores prejuízos aos participantes.

. Na verdade, a culpa não é dela, mas da empresa contratada par a realização do concurso.

. Durante a semana a maioria dos deputados estaduais estarão viajando para o encontro organizado pela União dos Legisladores do Brasil (Unale), acontece em Salvador (BA).

. Governo, Assembleia, TJ e prefeitura precisam começar a ornamentar a cidade para as festas de final de ano, principalmente o Natal.

. É comum nessa época do ano ver famílias inteiras fazendo fotos na frente do Palácio Rio Branco.

. A pracinha atrás do Palácio também precisa de uma boa maquiagem, tá parecendo a cara do Marquito, humorista do Programa do Ratinho no SBT: encardida!

. Moradora da Cidade do Povo a caminho da Cidade da Justiça reclamava no ônibus sobre a situação dos pobres que, segundo ela, não tem direito a nada:

. “Tem sim, tem dois direitos”, rebateu o Manoel, seu vizinho, que vende água de coco no sinal da avenida Ceará.

. “Ah é, então quais são”?

. “O primeiro direito é não ter direito nenhum; o segundo é não reclamar do direito que tem”.

. O PDT está em processo de construção sólida da sigla, seus dirigentes não querem um partido inchado; crescimento com qualidade.

. Cidade fronteiriça está um barril de pólvora, politicamente falando!

. O dia 31 de dezembro é o “Dia do Perdão”; dia 1º de janeiro é “Confraternização Universal”, para que serve mesmo?

. A reforma do Acreprevidência está naquela de, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come; explicando: se a PEC do governo do Acre não for aprovada na Aleac, vem a do Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro.

. É melhor governo e sindicalistas chegarem a bom termo porque a que foi promulgada em Brasília não só tira direitos, tira a vida.

. Melhor é o remédio amargo daqui do que o de lá que é fel puro!

. Nas rodas políticas ninguém acredita que o PT não terá candidato próprio a prefeito de Rio Branco.

. Janeiro está chegando, é quando todos ficarão sabendo!

. Depois que o Lula foi solto muitos pegaram mais pilha!

. Devagar que o santo é de barro!

. Bom dia!